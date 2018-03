Taylor Swift (27) ist über beide Ohren verknallt! Seit einigen Wochen ranken sich süße Gerüchte um die Sängerin und den britischen Schauspieler Joe Alwyn (26). Die Musikerin soll es sogar so ernst meinen, dass sie darüber nachdenke, zu ihrem Liebsten nach London zu ziehen. Trotz dieser tiefen Gefühle versteckt die 27-Jährige ihren neuen Partner bisher vor der Öffentlichkeit. Dabei zeigte sie sich mit ihren bisherigen Promiromanzen nur zu gerne auf ihren Social-Media-Kanälen oder auf dem Red Carpet. Vor allem ihre Beziehung zu Tom Hiddleston (36) mauserte sich zu einem Medienspektakel. "Taylor möchte ihre Beziehung so privat wie möglich halten. Sie glaubt wirklich, dass Joe der Richtige ist", erklärt ein enger Vertrauter im OK! Magazine das Versteckspiel der Musikerin.



