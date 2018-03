Ganz offen und ehrlich! Ben Zucker veröffentlichte im März mit "Na und?!" seine Debüt-Single (das offizielle Video gibt es hier auf dem YouTube-Kanal Ich find Schlager toll! zu sehen). Kurz vor seinem Auftritt bei der Schlagernacht auf der Berliner Waldbühne am 17. Juni sprach der Sänger mit Promiflash und verriet, welche gescheiterte Liebesbeziehung er mit dem Lied verarbeitet: "Ich bin jetzt seit sieben, acht Monaten Single. Und davor hab ich eine Beziehung geführt, die sehr, sehr intensiv war. Die Frau war Unternehmerin und sehr erfolgreich und ich eben der Musiker mit 3,50 Euro in der Tasche. Das war ein Problem für uns." Mit "Na und?!" will der Musiker seinen Fans wohl zeigen, dass solche Unterschiede nicht zählen sollten.



