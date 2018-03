Dieses Land scheint ein echter Hochzeits-Hotspot zu sein! Immer mehr Promis wagen den Schritt in die Ehe – und das scheinbar am liebsten in Italien. Hollywoodstar George Clooney (56) und seine Amal (39) heiraten ganz prunkvoll in Venedig, ebenso wie Bastian Schweinsteiger (32) und Ana Ivanovic (29). DFB-Keeper Manuel Neuer (31) traut sich mit seiner Nina in Apulien – und Victoria Swarovski (23) gibt ihrem Werner in Trieste vor malerische Kulisse das Jawort! Scheint, als wäre das Stiefelland der "Place-to-be" zum Heiraten!



