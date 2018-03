Sorgt dieses Gute-Nacht-Küsschen für böse Träume? Beim großen GNTM-Finale Ende Mai stand Vito Schnabel (30) seiner Liebsten Heidi Klum (44) noch unterstützend zur Seite. Aktuelle Bilder des Kunsthändlers sorgen nun allerdings für wilde Spekulationen: Geht Vito seiner Heidi etwa fremd? Nach einer Partynacht in London wurde der 30-Jährige am vergangenen Freitag von einem Paparazzi geknipst – und beim Busseln mit einer mysteriösen Brünetten erwischt! Doch alles halb so wild, wie sich der 30-Jährige gegenüber People rechtfertigt: "Ich habe einer Freundin der Familie lediglich ‘Gute Nacht’ gesagt und jeder ist danach seinen eigenen Weg gegangen. Mehr war da nicht."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de