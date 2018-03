Ist sie wirklich so eine schlechte Autofahrerin? Verona Pooth (49) bekam kürzlich eine Anzeige, weil sie unangeschnallt Auto gefahren und dabei auch noch mit ihrem Handy gefilmt haben soll. Ihr Ehemann Franjo (47) ist scheinbar auch kein großer Fan ihrer Fahrkünste, wie er im Promiflash-Interview verrät: "Frau am Steuer, Ungeheuer! Straße nass, Fuß vom Gas!" Verona muss ihm da leider zustimmen: "Das ist so der blödeste Spruch der Welt, aber es passt mal wieder!" Einsicht ist ja bekanntermaßen der erste Schritt zur Besserung.



