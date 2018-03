Ist sie Mesut Özils (28) Freundin oder nicht? Die in Schweden geborene Amine Gülse (24) und der National-Kicker zeigen sich verliebt bei Instagram: Neben einem süßen Pärchen-Pic gab es auch eine ordentliche Kuscheleinheit. Aber wer ist die hübsche Frau an Mesuts Seite? Amine schnappte sich 2014 den Titel Miss Türkei und steht in ihrer Wahlheimat Istanbul für eine TV-Serie vor der Kamera. Neben Sport hat die 24-Jährige eine weitere Leidenschaft: das Singen. Das beweist sie auch auf ihren Social-Media-Kanälen. Bisher ist die Liebe zwischen Mesut und Amine noch nicht offiziell bestätigt.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de