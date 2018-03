Alles aus bei Boris Becker (49) und seiner Lilly? Internationale Medien berichteten am Wochenende von einem plötzlichen Ende der Sportler-Ehe, zumindest kriseln soll es bei den beiden derzeit heftig. Grund genug, um auf die Lovestory des Paares zurückzublicken. 2005 lernen sich die beiden in Miami Beach kennen – und relativ schnell lieben – auch wenn das erste Date ganze zwei Monate auf sich warten lässt. Bis November 2007 ist Lilly die Frau an Boris' Seite, bis er sie gegen Sandy Meyer-Wölden (34) austauscht. Im August verkündet der Ex-Tennis-Profi die Verlobung mit der Tochter seines verstorbenen Managers Axel Meyer-Wölden. Doch die hält lediglich zwei Monate. Dann heißt es für Boris: Zurück zur Ex. Es folgt die Traumhochzeit in St. Moritz und knapp neun Monate Jahr später die Geburt des gemeinsamen Sohnes Amadeus...



