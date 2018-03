So hatten ihre Hater das wohl nicht geplant! Wie RTL II jetzt gegenüber Promiflash bestätigte, soll Sarah Lombardi (24) bald in einer eigenen Mobbing-Show zu sehen sein. Die Sängerin musste nach ihrem Fremdgeh-Skandal monatelang heftige Kritik einstecken. Trotz den ganzen Hass-Kommentaren im Netz, ist die 24-Jährige aber positiv geblieben. In einem Facebook-Statement schrieb sie: "Ich wünsche mir vor allem [...], dass all die, die auch Erfahrung mit solchem Psychoterror gemacht haben, ihr Lächeln niemals verlieren. Denn das ist immerhin unsere stärkste Waffe!" Wer wäre für eine derartige Sendung also besser geeignet?



