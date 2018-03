Kaum ein anderer Job wird momentan so heiß diskutiert! "Love Island" ist eine neue Dating-Show, die bald auf RTL II laufen wird. Nun wird heftig spekuliert, wer das neue Format moderieren wird. Jana Ina Zarrella (40) und Sarah Lombardi (24) sind im Rennen um den heiß begehrten Job als Kuppel-Fee ganz vorne mit dabei. Doch was sagt die Brasilianerin selbst über die Gerüchte? "Es gab ein Casting mit vielen Moderatorinnen. Es ist nichts entschieden, also ich habe nichts gehört", erklärte die Curvy Supermodel-Jurorin bei der Ernsting's Family Fashionshow im Promiflash-Interview.



