Still und heimlich heiraten – wäre das auch etwas für Angelina Kirsch (28)? Let's Dance-Jurorin Motsi Mabuse (36) hat am vergangenen Samstag ihrem langjährigen Freund Evgenij Voznyuk das Jawort gegeben. Dass das Paar im Juni vor den Traualtar treten will, war bekannt, doch das genaue Datum behielt die Tänzerin bis zum Schluss für sich. Angelina kennt die quirlige Südafrikanerin schon länger und findet die Idee einer Undercover-Hochzeit klasse! "Ich finde es schön, so dieses ganz intime, [...] weil das ist etwas, was man für sich macht", erklärte das Curvy-Model im Promiflash-Interview. Ab dem 17. Juli sucht Angelina übrigens wieder bei RTL II nach dem Curvy Supermodel.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de