Angelina Kirsch (28) hat ihre lange blonde Mähne gekürzt! Bei Let's Dance tanzte sich das Model bis ins Finale – dabei saß ihre Frisur immer perfekt. Der Föhn-Marathon hat sich jetzt gerächt und Angelina trägt einen neuen Look: "Es hatte zwei Gründe. Erstens wollte ich gern mal wieder was Neues an mir sehen, und zweitens waren meine Haare durch dieses ganze hin- und hergestyle so kaputt, die haben echt gelitten", erzählte die Blondine im Promiflash-Interview. Aber die Strahlefrau kann doch sowieso alles tragen!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de