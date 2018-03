GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt (30) verrät Dating-Details! Vor knapp zwei Wochen machte der Schauspieler seine Liebe zu Bürokauffrau Hanna offiziell. Die beiden sind sogar so verknallt, dass im nächsten Jahr bereits die Hochzeitsglocken läuten werden. Kennengelernt haben sich die beiden übrigens auf einer Dating-Plattform! "Badoo hat mir die Chance gegeben, Hanna ganz normal und in aller Ruhe kennenzulernen. [...] Beim ersten realen Date haben wir uns dann direkt ineinander verliebt", erklärte Jörn in einer Pressemitteilung, die er über seine Agentur verbreiten ließ.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de