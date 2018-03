Alle guten Dinge sind drei! Jessica Alba (36) verkündete jetzt, dass sie nach ihren Töchtern Honor (9) und Haven (5) ihr drittes Kind erwartet. Die Freude ist riesig, denn Jessica liebt es, Mama zu sein. Zu Beginn ihrer Karriere fällt es der Schauspielerin gar nicht leicht, mit dem Hollywood-Business klarzukommen. Nach Filmen wie "Honey" und "Into The Blue" ist der Hype groß – Jessica wird alles zu viel, sie fällt in eine schlimme Krise. Die Rettung ist ihre Schwangerschaft 2008. Im September vergangenen Jahres erzählte Jessica dem Magazin Fabulous rückblickend, wie sich mit dem ersten Kind ihr Leben veränderte: "Schwanger zu sein und ein Baby zu gebären, hat mir neuen Respekt für meinen Körper eingeflößt. Das ist so toll. [...] Es ist so wunderbar, Mama zu sein. Ich liebe es!"



