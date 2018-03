Sind Daniela Katzenberger (30) und Lucas Cordalis (49) gar nicht verheiratet? Vor mehr als einem Jahr gab sich das Traumpaar live im TV das kirchliche Jawort. Die standesamtliche Trauung der Turteltauben sollte kurz danach stattfinden – doch laut der Bild habe die Eheschließung nie stattgefunden. Als Beweis führt die Zeitung einen Grundbucheintrag des Bauamtes von Mallorca auf. Dort soll Lucas’ Familienstand auf Spanisch als ledig angegeben sein. War die Hochzeit im Fernsehen also tatsächlich reine Inszenierung? Die Katze will von diesen Vorwürfen nichts wissen und reagiert mit einem kurzen Statement in der Bild: “Lucas ist natürlich verheiratet. Ich kenne dieses Dokument, von dem Sie sprechen, nicht.”



