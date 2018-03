Endlich ist es raus! Schon seit Wochen kündigt Selena Gomez ihr neues Musikvideo "Fetish" auf ihren Social-Media-Kanälen an. Jetzt können die Fans der Sängerin das neue Werk auf YouTube bewundern. Und sie dürften überrascht sein: Nachdem sich die 25-Jährige bereits in ihrem vorigen Track "Bad Liar" von einer ganz neuen Seite gezeigt hatte, schlüpfte sie nun in die Rolle einer versexten Psychobraut.



