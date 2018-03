Sarah Lombardi (24) scheiterte beim Love Island-Casting! Die Sängerin versucht sich seit diesem Jahr als Moderatorin und feiert bereits als Backstage-Reporterin bei der aktuellen Curvy Supermodel-Staffel ihr Debüt. Dieser Job reicht der 24-Jährigen offenbar noch nicht. Für sie kam es also ganz gelegen, dass die Erfolgsshow "Love Island", die Anfang der Woche in Großbritannien endete, bald nach Deutschland kommt. Dann schnappte ihr aber Jana Ina Zarrella (40) die Moderation vor der Nase weg. Oder doch nicht? "Ich bin ganz normal zu diesem Casting gegangen und wusste ja auch nicht, wer da unter anderem mitmacht bei dem Casting, von daher ist das auch Blödsinn", meinte Sarah im Promiflash-Interview. Es fließt also kein böses Blut zwischen den Ladys.



