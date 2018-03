Sie pfeift auf das "Brave Mädchen"-Image! Schauspielerin Bella Thorne (19) zeigt sich mit ihren 19 Jahren schon häufig in sexy Posen und provokanten Outfits. Das einstige Disney-Sternchen erinnert neuerdings mit auffälligen Haarfarben und frechen Schappschüssen auf Social Media fast schon ein bisschen an Skandalnudel Miley Cyrus (24). Bella will definitiv zeigen: Sie ist keine rothaarige Prinzessin mehr!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de