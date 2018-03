Fremdgehen macht unsexy! Der sonst so gefeierte Mugshot-Hottie Jeremy Meeks (33) hat im Social Media derzeit nichts zu lachen. Seine Fans sind sauer! Der Grund: Vor gut zwei Wochen kommt raus, dass der 33-Jährige seine Frau Melissa Meeks mit Topshop-Erbin Chloe Green (26) betrügt. Ganze acht Jahre waren er und seine Noch-Frau verheiratet und wohl genau deshalb stehen seine Fans jetzt auch auf ihrer Seite. Auf Instagram kommentieren sie unter seinen Bildern: "Ich finde es schrecklich, was du und dieses reiche Flittchen dieser armen Frau und Kindern angetan habt." Auch bei den Promiflash-Lesern hat Jeremy einiges an Sympathien verloren. Laut einer aktuellen Umfrage finden ihn 67,2 Prozent mittlerweile einfach nur noch peinlich.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de