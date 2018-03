Wird Sunny (Valentina Pahde, 22) hinter die perfiden Machenschaften ihres verlogenen Ehemannes kommen? Wird Felix (Thaddäus Meilinger, 35) am Ende seine gerechte Strafe kriegen? Und kann Chris (Eric Stehfest, 28) endlich seine Traumfrau in die Arme schließen? Vor dem großen GZSZ-Showdown überschlagen sich die Fragen regelrecht – schließlich spannt die vielleicht langatmigste Dreiecks-Story der Soapgeschichte die Fans schon seit mehreren Wochen auf die Folter. Für die kommt aber nur ein mögliches Ende infrage: Sunny und Chris müssen gewinnen! In einer Promiflash-Umfrage sind 10.616 Leser und damit 93,2 Prozent der Teilnehmer dieser Meinung.



