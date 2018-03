Nadine Zucker (32) steht kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes. Die ehemalige Darstellerin von Berlin - Tag & Nacht spricht in einem YouTube-Video jetzt offen über ihre Schwangerschaft und deren Begleiterscheinungen. Bereits in der elften Woche sei es zu einem Zwischenfall gekommen. Die junge Frau habe plötzlich Blutungen gehabt: "Da war natürlich sofort die Angst und die Panik da. Was heißt das jetzt? Hab ich jetzt eine Fehlgeburt?" Zum Glück hätten die Ärzte festgestellt, dass es kein schwerwiegendes Problem gewesen sei. Mutter und Kind geht es also immer noch richtig gut.



