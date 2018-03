Melanie Müller (29) führt auf Mallorca die Imbissbude Grillmüller. Daniela Katzenberger (30) musste ihr Café Katzenberger stattdessen schließen. Warum läuft es bei der Schlagersängerin im Gastro-Sektor so rund, während der Katze dort kein Business-Glück beschieden war? Melanie zeichnet in OK! ein hartes Bild ihrer TV-Kollegin: "Ich habe eine klare Anti-Katzenberger-Strategie. Das ist mega-wichtig, dass man präsent ist in seinem Laden. Man merkt selbst nicht, wenn man abhebt. Ich habe zum Glück Freunde, die mich wieder runterholen."



