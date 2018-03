Sehen so die Vorbereitungen für Germany's next Topmodel aus? Heidi Klum (44) lässt vor dem Start der Dreharbeiten für die 13. Staffel noch einmal die Seele auf St. Barths baumeln. Gemeinsam mit ihren Kids genießt sie die karibische Sonne. Doch auch ein anderer Bekannter tollt mit der Blondine am Strand herum: Kein Geringerer als Jurykollege Michael Michalsky (50) stellt sich als Yoga-Partner zur Verfügung und macht am weißen Sandstrand gar keine schlechte Figur.



