Jetzt spricht sie Klartext! Vor Kurzem postete Germany's next Topmodel-Siegerin Céline Bethmann (19) ein Pic, das bei ihren Fans heftige Diskussionen auslöste. Ihr wurde in zahlreichen Kommentaren vorgeworfen, zu dünn zu sein. "Die Fans müssen sich keine Sorgen machen. Mir geht’s gut. Aber ich finde es eigentlich süß, dass sie sich so Gedanken machen", erklärte das Nachwuchsmodel bei der Launch-Party der "Naked Heat"-Palette von Urban Decay in Berlin im Promiflash-Interview. Ihr Stoffwechsel sei ziemlich gut und deshalb könne sie eben mehr essen als andere.



