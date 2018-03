Familie geht eben über alles! Schauspielerin Jessica Biel (35) nimmt sich in einer Drehpause am Set ihrer neuen Serie "The Sinner" Zeit für ein rührendes Facebook-Live-Video an ihre Fans. Darin erklärt die 35-Jährige unter anderem: "Mein Kind und meine Familie sind meine Priorität. Sie sind die, die mich in dieser Welt am Laufen halten." Aus diesem Grund schlüpft die Gattin von Justin Timberlake (36) nach Drehschluss immer wieder gerne in die Rolle der Ehefrau und Mutter.



