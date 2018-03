Seit Wochen schießt Jennifer Frankhauser (24) im Netz gegen ihre große Halbschwester Daniela Katzenberger (30). Jetzt stärkt ihr Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Anne Wünsche (25) den Rücken. Die beiden sind eng befreundet: "Ich weiß halt nur, was sie erzählt, ich kenne nur ihre Sicht. Das ist bei mir auch manchmal so, manchmal poste ich einfach Dinge aus Wut und aus Frust, ohne darüber nachzudenken. Vielleicht ärgert sie sich in einem Jahr auch, dass sie diese Postings gemacht hat oder dass sie diese Interviews gegeben hat", meinte Anne im Interview mit Promiflash. Nach dem Tod von Jennys Vater habe Anne Danis Schwester besonders unterstützt.



