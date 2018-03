War dieser Promi Big Brother-Flirt eiskalt geplant? Dominik Bruntner (24) musste nach seinem Einzug in den TV-Knast nicht lange nach seiner Bezugsperson suchen. Mit Sarah Knappik (30) verstand sich Mister Germany so gut, dass er sogar in einem Schlafsack mit ihr kuschelte. Sowohl die Zuschauer als auch ihre Mitbewohner zweifelten an der Echtheit der Turtelei, schließlich hatte Dominik vor dem PBB-Start doch gar kein Interesse an einer festen Beziehung: "Gerade ist es besser Single zu sein, gerade in Hinsicht auf 'Promi Big Brother'", erklärte er im Promiflash-Interview.



