"Despacito"-Cover mit Karneval-Potenzial! Der Kölner Reiner Axen findet den Beat von Luis Fonsis (39) und Daddy Yankees (40) Hit so gut, dass er den Song kurzerhand in seinen eigenen Dialekt übersetzt. Gegenüber Bild verrät der 60-Jährige: "Ins Kölsche übersetzen hat so zwei Stunden gedauert. Aufnehmen schon ein bisschen länger.” Ob diese Variante des Welthits der neue Karnevals-Ohrwurm wird?



