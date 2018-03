Sie befolgt tatsächlich den Rat ihrer Kollegen! Bei Sing meinen Song flashte Lena Meyer-Landrut (26) ihre Tauschkonzert-Mitstreiter mit ihren Performances. Produzent Moses Pelham (46) legte ihr daher nahe, auch in Zukunft deutsche Songs zu singen. Nun veröffentlicht die ESC-Gewinnerin von 2010 tatsächlich ihre erste Single in ihrer Muttersprache. Die ersten Ausschnitte aus dem gemeinsamen Song mit der Hip-Hop-Combo Genetikk werden von ihren Fans bereits gefeiert: "Ich werd verrückt! Jetzt noch auf Deutsch! Ich freu mich so!", ist ein Instagram-User ganz begeistert.



