North West (4) und Brüderchen Saint (1) – eine echte Geschwisterliebe will sich zwischen den beiden einfach nicht entwickeln. Schon kurz nach der Geburt ihres zweiten Sprosses betonte Mama Kim Kardashian (36) immer wieder, dass Nori ziemlich eifersüchtig auf das neue Familienmitglied sei. In der Show "Live! with Kelly and Ryan" offenbarte die Zweifach-Mama jetzt: "Ich weiß nicht, ob der Grund ist, dass sie die ältere Schwester ist. Ich weiß es nicht. Ich dachte, es wäre nur eine Phase. Sie mag ihren Bruder nicht, es ist so hart für mich."



