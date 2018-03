Er ist bereits Model, Moderator und TV-Sternchen – jetzt will Alexander "Honey" Keen (34) auch noch Musiker werden! Seine erste Single "Der Montag" nimmt sich eines alltäglichen Problems an: Das Model "singt" in einer Art Sprechgesang über den allseits verhassten ersten Tag der Woche. Bereits im März hat der Ex von GNTM-Siegerin Kim Hnizdo (21) sein Songprojekt im Promiflash-Interview angekündigt. "Ich bin mal ganz bescheiden, es wird ein Welthit. Dann ist noch ein zweiter Song in Planung", gab Alex damals bekannt. Ob er die Welt gar mit einem Album beglücken wird?



