Vom Hollywood-Darling zur toughen Glatzen-Frau! Ähnlich wie Charlize Theron (42) 2015 für "Mad Max: Fury Road" hält es nun auch Kate Hudson (38). Die Schauspielerin hat eigentlich ein Girlie-Image und steht in der Filmbranche für leichte Komödien. Damit ist jetzt Schluss. Für Sias (41) Film "Sister" rasierte sich Kate eine Fast-Glatze und gibt sich am Set in L.A. neben Kollegin Maddie Ziegler (14) in cooler Pose. Diese radikale Wandlung macht definitiv Lust auf den Streifen, der 2018 in die Kinos kommen soll.



