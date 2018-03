Ob ihre Kleine das wirklich so lustig findet? Für den Look ihrer neunjährigen Tochter Princess Tiaamii musste Katie Price (39) schon den einen oder anderen Shitstorm einstecken. Der Grund: zu viel Make-up und viel zu sexy Posen. In der britischen Talkshow Loose Women setzte der TV-Star nun sogar noch einen obendrauf. Katie sagte in der Plauderrunde: “Ich scherze immer mit Princess, weil sie echt hässlich war. Das war sie wirklich. Jetzt nicht mehr, aber früher. Und wir machen Witze darüber, sogar sie selbst.”



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de