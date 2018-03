Noch nicht mal geschieden und schon wieder Hochzeitspläne? Seit etwa zwei Monaten ist der verheiratete Mugshot-Hottie Jeremy Meeks (33) mit Topshop-Erbin Chloe Green (26) liiert. Die Scheidung von seiner Noch-Ehefrau Melissa hat er schon eingereicht – sie musste via Instagram von der Affäre ihres Mannes erfahren. Obwohl die Ehe der beiden noch nicht annulliert ist, scheint Jeremy sich schon eine neue Braut ausgeguckt zu haben: In seiner Instagram-Story ist Freundin Chloe jetzt mit einem riesigen Bling-Bling-Klunker am Ringfinger zu sehen!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de