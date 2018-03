Momentan könnte es für Sarina Nowak (24) nicht besser laufen. Sie ist nicht nur ein international gefragtes Plus-Size-Model, sondern kommt mit ihren neuen Rundungen auch bei den Instagram-Usern total gut an. Jetzt postete die kurvige Laufstegschönheit allerdings ein Bild, für das es zahlreiche negative Kommentare hagelte. Auf besagtem Pic posiert die 24-Jährige in einem superknappen Bikini-Oberteil, das wirklich nur das Allernötigste verdeckt. "Ekelhaft, sorry, was anderes ist entweder gelogen oder geschleimt", kommentierte ein Follower.



