Model-Schönheit und Geschäftsfrau – Heidi Klum (44) hält sich seit 25 Jahren an der Spitze. 1992 wird sie mit erst 19 Jahren bei einem Wettbewerb in Thomas Gottschalks (67) "Late Night Show" entdeckt. Danach gab es kein Halten mehr. Ob das Sports-Illustrated-Cover oder ihre 13-jährige Karriere als Victoria's Secret-Engel: Alle wollten Heidi. Mittlerweile hat sich die einstige Laufsteg-Beauty neu erfunden, ist Moderatorin und Casting-Jurorin. In Deutschland steht sie für Germany's next Topmodel, in den USA ist sie vor allem für America's Got Talent bekannt. Eindeutig: Heidi hat sich ihre 90 Millionen Dollar Vermögen hart erarbeitet.



