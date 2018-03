450 Millionen US-Dollar – so viel ist der Kardashian-Clan wert. Ob Modelinien, Reality-Show, Handy-Apps, Social-Media-Deals oder neuerdings sogar die Catwalks der Fashion Weeks: Überall haben die Kardashians ihre Finger im Spiel. Und jede einzelne der Beautys kann sich über ein persönliches megadickes Bankkonto freuen. Khloe (33) und Kourtney (38) verfügen laut InStyle über je 17 Millionen, Kylie (20) freut sich über 21 Millionen, während sich Kendall (21) 23 Millionen erarbeitet hat. Kim (36) kann das natürlich klar überbieten: Sie hat so viele Eisen im Feuer, dass sie ein Reinvermögen von 62 Millionen ihr Eigen nennt. Doch Keine ist so reich wie Mama Kris Jenner (61): Sie besitzt unfassbare 103 Millionen Dollar!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de