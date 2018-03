Na, was denn nun? In den vergangenen Tagen sorgten Gerüchte über ein vermeintliches Liebes-Comeback bei Angelina Jolie (42) und Brad Pitt (53) für Aufregung. Ein Insider soll verraten haben, dass die beiden sich unter Tränen in die Arme gefallen seien und sich dazu entschlossen hätten, einen Neuanfang zu wagen. "Alles Quatsch", dementierte jetzt ein Freund der Familie die Behauptungen. Und das, obwohl drei Gründe stark für eine Love-Reunion sprechen würden!



