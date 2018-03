In dieser kleinen Maus steckt definitiv Starpotenzial! Gemeinsam mit Schmusesänger Lionel Richie (68) tourt Mariah Carey (47) derzeit durch die USA und Kanada. Bei einem Konzert am vergangenen Wochenende erwartete die Besucher ein ganz besonderes Schmankerl: Die Pop-Diva holte ihre Tochter Monroe (6) auf die Bühne – gemeinsam performten sie ihren Hit "Always Be My Baby" von 1996. Auf Instagram teilte Mariah ein Fan-Video von dem zuckersüßen Duett. Ihre Follower waren sich daraufhin sicher: Töchterchen Monroe tritt definitiv in die Fußstapfen ihrer stimmgewaltigen Mama!



