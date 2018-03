Sie haben es geschafft! Victoria's Secret hat laut Vogue bildhübsche neue Engel gefunden. Für die große Fashion-Show in Shanghai Ende des Jahres wurden ganze 400 Frauen gecastet. Für einige von ihnen ist der Traum einer VS-Karriere jetzt wahr geworden. Neben den Profi-Schwestern Gigi Hadid (22) und Bella Hadid (20) dürfen diese Beautys in wenigen Monaten ebenfalls in Shanghai über den berühmten Catwalk schweben!



