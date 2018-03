Praktische Öffnung im Dirndl! Die schwangere Cathy Hummels (29) ist gerade zu Besuch auf dem Münchner Oktoberfest. Beim “Cathy Hummels Wiesn-Bummel by Angermaier” präsentiert sie ihre neue Kollektion. Sie selbst trägt die Umstandsvariante eines ihrer Designs. Und das erweist sich später im Käfer-Zelt als sehr nützlich! In einem süßen Video auf Instagram zeigt ihre Freundin Johanna Klum (37): Der Babybauch der schwangeren Cathy lugt durch eine Öffnung im Dirndl hervor – und bekommt so auch etwas von der Wiesn-Gaudi mit!



