Blac Chyna (29) POtestiert für mehr Frauenrechte! Beim Slut Walk 2017 in Los Angeles zeigt die Ex von Rob Kardashian (30) zwei besonders schlagkräftige Argumente: ihre nackten Pobacken! So freizügig bei einem Feministinnen-Protest? Das hat einen ganz bestimmten Grund. Im Jahr 2011 warf ein kanadischer Polizist einer Gruppe von Frauen vor: Würden sie sich nicht so schlampig anziehen, könnten sie sexuellen Missbrauch verhindern. Ein Skandal, der Amber Rose (33) damals dazu veranlasste, das Projekt ins Leben zu rufen – und BFF Chyna unterstützt sie seitdem regelmäßig und gewohnt freizügig.



