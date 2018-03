Es ist nicht immer einfach, im Rampenlicht zu stehen. Als Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und Influencerin führt Anne Wünsche (26) ein Leben in der Öffentlichkeit. Die YouTuberin hält ihre Fans auf ihren Social-Media-Kanälen regelmäßig auf dem Laufenden – doch mit den Posts kommt auch die Kritik. Wie sehr die Hater-Kommentare Anne zu schaffen machen, verrät sie Promiflash jetzt bei der "My little Pony"-Premiere in Berlin: "Egal was man postet, man macht immer irgendetwas falsch. Es gibt Tage, da leide ich richtig darunter."



