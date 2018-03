Ist Germany's next Topmodel-Gewinnerin Luisa Hartema (22) zu dünn? Im Netz wird sie immer wieder für ihre Figur kritisiert und die Hater werfen ihr eine Magersucht vor. "Ich finde das einfach ziemlich, wie soll ich das sagen, respektlos, so was zu sagen. Ich finde, das ist eine ernste Krankheit und sowas sollte man jemandem nicht einfach immer ins Gesicht werfen, der vielleicht ein bisschen dünner ist", machte Luisa ihrem Ärger im Promiflash-Interview Luft. Sie selbst fühle sich in ihrem Körper wohl und ist ein Vorbild für ihre Follower, da sie sich schon häufiger bewusst gegen den Mager-Trend geäußert hat!



