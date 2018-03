Teilt dieses Bestie-Paar sich etwa schon bald die Hochzeitsparty? Bei Der Bachelor 2015 lernten Liz Kaeber (25) und Sarah Nowak (26) sich kennen und lieben. Mittlerweile sind die beiden Blondinen glücklich verlobt – während Nick Maerker seine Liebste Liz zu ihrem Geburtstag mit einem Heiratsantrag überraschte, ging Dominic Harrison (26) erst vor Kurzem in New York vor seiner Sarah auf die Knie. Obwohl das Timing also perfekt wäre, soll es aber definitiv keine Doppelhochzeit geben. Das plauderte Sarah gegenüber Promiflash aus: "Ich finde, das ist der Tag von diesem einen Paar und keine Frau will den mit einer anderen Frau teilen!"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de