Aus und vorbei nach nur wenigen Tagen: Mike Heiter und Chethrin Schulze (25) lernten sich vor Kurzem bei dem Kuppel-Format Love Island kennen und wurden am Ende der Staffel sogar ein Paar. Doch nun ist schon wieder alles Geschichte – Chethrin ist am Boden zerstört. Wirklich überraschend kamen diese Trennungs-News allerdings nicht. Mike machte auf der Insel nie den Eindruck, als sei er wirklich interessiert an Chethrin. In einem Instagram-Video verrät er nun, dass er der Blondine nur eine Chance gegeben habe, weil sie sich so viel Mühe gegeben hatte.



