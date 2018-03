Jetzt erwischt es auch das nächste Love Island-Paar! Mike Heiter und Chethrin Schulze (25) sind offiziell kein Paar mehr. In seiner Instagram-Story erklärte Mike nun, warum er die Ex-Curvy Supermodel-Kandidatin abservierte: "Ich hab’ jetzt hier draußen gemerkt, dass von meiner Seite aus keine Gefühle kommen. Also, dass kein Funke überspringt. Ist halt jetzt so, dass sich da nichts entwickelt hat, von meiner Seite aus."



