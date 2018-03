Alles aus zwischen Chethrin Schulze (25) und Mike Heiter – eine zweite Chance für Love Island-Kandidatin Midi? Schließlich schienen der blonde Hulk und die schöne Brünette vor dem erneuten Einzug von Mikes "Barbie" doch erste, zarte Gefühlsbande zu knüpfen. Kurz bevor sich der Muskelmann von der Ex-Curvy Supermodel-Teilnehmerin trennt, berichtet Midi in einem Instagram-Live-Stream: "Nein, ich war nicht in Mike verliebt! Um Gottes Willen! [...] Wenn er noch mal wollen würde, würde ich ihm keine Chance geben. Weil es einfach so ist. Ich habe Stolz."



