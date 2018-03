Neuer Look für Stefanie Giesinger (21)? Das Model verrät Promiflash beim Colgate Blogger-Workshop kürzlich: Es will in Zukunft auch seine Schauspielkarriere weiter ausbauen. Aber wie weit würde die Laufsteg-Schönheit für ihre Traumrolle gehen? Erst im Sommer entschied sich Kollegin Cara Delevingne (25) zu einem drastischen Schritt: Für ihre Rolle in "Life In A Year" ließ sie sich eine Glatze rasieren. Ob das wohl auch für Steffi infrage kommt? "International in New York kann ich jetzt nicht mit ‘ner Glatze ankommen und sagen: Hey, wollt ihr die nächste Haar-Kampagne mit mir shooten?", erklärt die Germany's next Topmodel-Siegerin aus dem Jahr 2014.



