Tritt sie in die Fußstapfen ihres Vaters? Die Tochter von Rapper Ice-T (59) und Model Coco (38) verzückt die Instagram-User. Die neuesten Videos zeigen Chanel (1), wie sie mit einem Mikrofon in der Hand performt – ganz wie ihr Papi. "Zukünftige Frontsängerin hier. Chanel ist mit 23 Monaten schon eine kleine Performerin. Sie ist hysterisch, wenn sie Ice bei den Proben für seine Rockband zuschaut. Sie ist immer auf der Bühne und rockt wie die anderen, das ist so süß", kommentierte Coco die niedlichen Aufnahmen.



