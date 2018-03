Sarah Nowak (26) scheint der Mia-Rose-Gate nicht die Bohne zu interessieren – sie gönnt sich ganz entspannt ein Beauty-Programm. Wer es nicht mitbekommen hat: Sarah und ihr Liebster Dominic Harrison (26) wollen ihrer Tochter den Namen Mia Rose geben. Blöd nur, dass das Kind von Melanie Müller (29) auch so heißt. Die Ballermann-Sängerin ist davon natürlich alles andere als begeistert: "Wenn es ein Scherz ist, finde ich es schlecht. Also, April ist ja auch vorbei. Ihr seht, ich bin das erste Mal etwas geschockt. Dass sie ihre Tochter Mia Rose nennen will, finde ich jetzt sehr, sehr merkwürdig", sagte Melli in einem Statement an Promiflash.



